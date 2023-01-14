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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: صفقة مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا لم تحسم حتى الآن

صدى البلد

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه لم يحسم صفقة النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا حتى الآن لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات من قبل مسؤولي الأبيض مع إدارة سيراميكا كليوباترا لضم اللاعب في الفترة الحالية.

حقيقة تعاقد الزمالك مع جون إيبوكا

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وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية على قناة “الزمالك”:" جون إيبوكا لاعب كبير، لم نتعاقد مع اللاعب حتى الآن، وإذا تعاقدنا معه هنعلن على طول وممكن يكون ده طريق للهجوم على الإدارة وإتهامها بالفشل لو متعاقدناش معاه".

وأضاف “مرتضى”: " جمهور الزمالك العظيم يقرأ إيبوكا تعاقدنا معه، هو لاعب كبير وأي نادي يتمنى يكون عنده، لكن اللي بسمعه من حاجة من إتنين إما بيتم الترويج للكلام ده علشان لو مفيش حاجه تقولوا إننا فاشلين، أو إيبوكا معروض للبيع بلاش الحركات دي والنبي، لما بنتعاقد بنعلن”.

كما أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه بمنزلة أب للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفي بعض الأحيان يقسو عليهم من أجل مصلحة الفريق.

وقال رئيس الزمالك:" أنا شامم ريحة الدوري جاية، والفريق يقدر يحصد اللقب للموسم الثالث على التوالي وندعم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني".

وتابع قائلا:" التدريب مش كيما وانا لو مدرب هلعب بسيف الجزيري وسامسون مع بعض لأن أنا نادي هجومي ولسنا فريق دفاعي".

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