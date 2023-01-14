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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاء القمة.. حفنة من الغيابات في الأهلي وثنائي الزمالك يبتعدان عن المباراة

صدى البلد

ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة الأهلي والزمالك التي اقترب موعد إقامتها في بطولة الدوري الممتاز، ويبدو أن الفريقين في فترة تخبط كبيرة بسبب الغيابات.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك، في قمة مرتقبة يوم 21 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ويغيب عن الأهلي والزمالك أكثر من لاعب هام، بسبب الإصابات التي طالتهم في الفترة الماضية، بجانب الإيقاف.

غيابات الأهلي أمام الزمالك

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ويغيب عن الأهلي أكثر من لاعب في مباراة الزمالك التي تقام يوم 21 يناير ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يستمر غياب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

كما يستمر غياب مصطفى شوبير، بسبب خضوعه لجراحة غضروف الركبة في النمسا خلال الفترة الماضية، وينتظر أن يعود بعد ثلاثة أسابيع.

ويغيب عن الأهلي محمود متولي، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة المصري أمس الخميس، ليتأكد غيابه عن القمة.

فيما لم يتم حسم مصير الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة، من الغياب عن مباراة الأهلي والزمالك، حيث تعرض ياسر لإصابة عضلية خلال مباراة المصري، غادر على إثرها ملعب المباراة، بينما خضع محمد مجدي أفشة لجراحة في الرأس خلال الساعات الماضية، استلزمت 20 غُرزة.

ويحسم الفحص الطبي خلال الأيام المقبلة، موقف ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة، مصيرهما من الظهور في مباراة القمة.

غيابات الزمالك أمام الأهلي


على الجانب الآخر، يغيب عن الزمالك في مواجهة الأهلي لاعبان فقط هما، محمود الونش وإبراهيما نداي، بسبب الإصابات المختلفة.

ويعاني محمود الونش من إصابة في الركبة، خضع على إثرها لجراحة خلال الفترة الماضية، بينما يغيب نداي عن الأبيض بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

 

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