جهاد جريشة: الإسماعيلي والمقاولون يستحقان الحصول على ركلتي جزاء

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي، أحقية الإسماعيلي في الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة المقاولون العرب أمس في الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.



قال جهاد جريشة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإسماعيلي يستحق ركلة جزاء واضحة بعد لمس الكرة في يد فاروقا لاعب المقاولون، حيث اعترضت اليد طريق تسديدة لاعب الإسماعيلي وبالتالي كان لابد من احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي وحصول لاعب المقاولون العرب على إنذار"



وأضاف: "المقاولون العرب يستحق ركلة جزاء أيضا بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي للاعب المقاولون داخل منطقة الجزاء"



واختتم: "الإسماعيلي لا يستحق سوى ركلة جزاء وحيدة في لقاء المقاولون العرب

إصابة لاعب الإسماعيلي

تعرض أحد مشجعي نادي الإسماعيلي للإغماء خلال تواجده في مدرجات ملعب استاد الإسماعيلية، أثناء حضوره مباراة فريقه أمام منافسه المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

وتدخلت عربة الإسعاف لنقل المشجع في حالة من التوتر داخل المدرجات وبدا الأمر مخيفا على وجوه المشجعين.

وتعرض الإسماعيلي للهزيمة أمام المقاولون العرب بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي انتهت منذ دقائق.

تقدم المقاولون العرب بالهدف الأول في الدقيقة 50 عن طريق عمر فتحي.

وتعادل الإسماعيلي عن طريق لاعبه محمد هاشم في الدقيقة 53، قبل أن يستعيد المقاولون صفوفه لضمان هدفه الأول.

ثم سجل مامادو نياس لاعب المقاولون الهدف الثاني لذئاب الجبل في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 80 سجل جون أوكولي الهدف الثالثة ليؤكد فوز المقاولون العرب على الإسماعيلي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 21 ويحتل المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 7 في المركز الأخير.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي لم يفوز باي مباريات مع ميدو منذ توليه مهمة الفريق هذا الموسم، مما زاد من سوء النتائج واحبط مشجعي الدراويش.