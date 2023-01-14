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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: 63 ألف و846 طفل مبتسر يستفيدون من خدمات الحضانات المتنقلة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توفير سيارات هيئة الإسعاف المصرية خدمات الحضانات المتنقلة من وإلى المستشفيات لـ 63 ألف و846 طفل مبتسر خلال عام 2022، بمعدلات استجابة زمنية تعد الأعلى في تاريخ هيئة الإسعاف المصرية منذ نشأتها، وبانخفاض في متوسط زمن الاستجابة  بمقدار 5.3% مقارنة بعام 2021.

يأتي ذلك في إطار خدمة الحضانات المتنقلة التي تتيحها هيئة الإسعاف المصرية والتي تعد واحدة من أهم الخدمات التي تعكس وبوضوح نهج هيئة الإسعاف المصرية كهيئة وطنية غير هادفة للربح.

وأوضح الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن الهيئة تمتلك 97 سيارة إسعاف مزودة بحضانات محمولة، موزعة على جميع محافظات الجمهورية، كما تمتلك الهيئة 91 جهاز تنفس صناعي، والذي يعد عاملا فارقا في إنقاذ بعض حالات الأطفال المبتسرين.

ونوه «جاد» بأن الهيئة قامت بنقل 63 ألف و846 طفل مبتسر، من ضمنهم 10 آلاف و891 مولودا كانت حالتهم دقيقة جدًا، وخضعوا للنقل على أجهزة التنفس الصناعي، مما يعد دليلاً على دقة وكفاءة العمل التي تتميز بها الطواقم الإسعافية.

ولفت إلى أن إقليم القاهرة الكبرى جاء في المرتبة الأولى من حيث المعدل الأعلى لنقل المبتسرين، يليه إقليم الدلتا، ثم محافظات إقليم شمال الصعيد، ثم إقليم القناة، ومحافظات وسط وجنوب الصعيد.

وكشف «جاد» أن الزيادة المضطردة في طلب خدمات الحضانات المتنقلة، ترجع إلى زيادة حالات الولادة القيصرية غير المبررة، والتي احتلت فيها مصر مرتبة متقدمة بشكل يمثل خطورة صحية على صحة الام والطفل

وأكد «جاد» أن الحضانات المتنقلة التابعة لهيئة الإسعاف المصرية تعد أحد الركائز المهمة في مشروع «رعايات مصر»، الذي أطلقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات، حيث تقوم هيئة الإسعاف المصرية بنقل جميع حالات الأطفال المبتسرين الذين تم تسجيلهم على قاعدة بيانات مشروع «رعايات مصر» بشكل مجاني وبدون تحصيل أي رسوم.

الصحة الإسعاف حضانات الجمهورية طفل مبتسر

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