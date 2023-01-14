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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنقذتها الحماية المدنية.. إصابة سيدة فى انهيار منزل بمنطقة سوق ليبيا بقنا

إسعاف
إسعاف

أصيبت ربة منزل، تحت أنقاض منزلها الذى انهار عليها وشخص آخر، صباح اليوم، السبت، بمنطقة سوق ليبيا بمدينة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور حسن إبراهيم، مدير المرفق، يفيد بورود بلاغ من النجدة، بانهيار منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن، بمنطقة سوق ليبيا بوسط مدينة قنا.

 

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بالانتقال والفحص، تبين إصابة فوزية محمود فرج، 70 عاماً، بغيبوبة تامة، وإصابة آخر تحت الأنقاض، إثر انهيار  أجزاء من المنزل فوقها.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بعدد من السيارات، وتمكنت من إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

 

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