وائل الفشني : فخور بالغناء أمام الرئيس السيسي .. وإحياء التراث يحتاج مجهودا .. وانتظروني فى رمضان كريم |حوار

وائل الفشنى :

الصعيد وناسه حاولنا فيه إحياء التراث الصعيدي

أغنية الفرح مع أحمد سعد لم تكن موفقة

أقدم شخصية شيخ في الحارة بمسلسل رمضان كريم

لا أعلم سبب عدم مشاركتى فى تترات رمضان وهذه الأغنية الأقرب إلى قلبى

استطاع الفنان وائل الفشنى أن يلفت الأنظار إليه عقب ظهوره فى حفل افتتاح مشروعات قومية بسوهاج والذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى وأشاد بصوته وحمله أيضا مسئولية إحياء التراث الغنائى وأكد على تواكده خلال حفل افتتاح مدينة الثقافة والفنون، التقينا بالفنان وائل الفشنى الذى تحدث عن هذه التجربة وكيف يمكن إعادة احياء التراث الغنائى وأعماله الفنية المقبلة.

وائل الفشنى

كيف ترى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وإشادته بصوتك ؟

أعتبر ذلك فخر لى وأمر يسعدنى كثيرا، ويحملنى فى نفس الوقت عبء ومسئولية كبيرة لما أقدمه من اعمال فنية والتى لابد ان تليق بجمهورى، وان كان هذه التجربة ليست الأولى لى، حيث شاركت من قبل فى افتتاح طريق الكباش، ولكن أعتبر هذا الاحتفال له مذاق خاص وأهمية بالنسبة لى، خاصة أنه مع أبناء المحافظة التى نشأت بها وهى سوهاج.

قدمت فى هذا الحفل أغنية “الصعيد وناسه” فكيف كان التحضير لها ؟

بذلنا مجهودا كبيرا وتدربنا كثيرا على أغنية "الصعيد وناسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان عزيز الشافعى، وتدريب طارق عبد الجابر، والتى ساهمت فى إحياء تراث الفن الشعبى الذى نفتقده فى باقى المحافظات، ويعانى من الاندثار، خاصة فى ظل الاهتمام بألوان أخرى من الغناء، وكان التوفيق حلقنا فى هذا اليوم، فضلا عن أن مشاركتى فى افتتاح مشروعات قوية فى سوهاج كان بمفردى أو كما يقال أنا بطل الحكاية، ولكن فى مشاركتى فى افتتاح طريق الكباش كنت مع مجموعة من النجوم، وبالتالى الأمر مختلف.

وائل الفشنى

وكيف يمكن إعادة إحياء التراث الغنائي بعد مطالبة الرئيس بذلك ؟

إحياء التراث الغنائي أمر يحتاج الى مجهود كبير، ولكن يمكن أن نعيد إحياءه مثلما فعلت مع الموسيقار الكبير نادر عباسى فى أغنية “الهروب”، والتى تم تقديمها فى فيلم “الهروب”، الذى قام ببطولته الفنان الراحل احمد زكى، وأتصور ان يمكن أن يحقق هذا الأمر نجاحا كبيرا مع التمسك بالشكل الخارجى للتراث مثل العصا والجلابية، وأعتقد أن هذا الأمر يميل الى الأوبرا المصرية الى حد كبير، وهو ما قصدناه فى أغنية “الهروب"، والتى قدمناها فى عدد من الدول العربية والأجنبية، ولاقت اعجاب الجمهور والتى شبهها بشكل كبير بالأوبرا.

بعد مسلسل الاختيار 1 لم تشارك فى تترات مسلسلات فما السبب فى ذلك ؟

لا أعلم السبب، ولكن أسعدنى تجربتى مع مسلسل “الاختيار 1” وهى بعنوان “ماتدمعيش”، هذه الأغنية كان لها وقع خاص بالنسبة لى حيث تعد من أقرب الأغانى الى قلبى حيث لمستنى بشكل كبير، وأتصور أن سر نجاحها مع الجمهور أنها لمست قلوبهم أيضا، وبكيت كثيرا أثناء تقديم هذه الأغنية، وأما عن مسلسل "المداح" قدمت أغنية ضمن أحداث المسلسل مع حمادة هلال" وهى أغنية "اشتاق يا الله"، ولم يكن التتر.

وائل الفشنى

لماذا لم تشارك مرة أخرى فى أعمال فنية كممثل بعد تجربتك فى فيلمى “صاحب المقام والليلة الكبيرة” ؟

أشارك فى الفترة المقبلة فى مسلسل "رمضان كريم" الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل، والعمل بطولة كل من سيد رجب وصبرى فواز ومحمد لطفى وبيومى فؤاد وأجسد فيه شخصية شيخ المسجد فى الحارة.

صرحت بأن أغنيتك مع احمد سعد “الفرح” لم تكن موفقة لماذا ؟

كل ما يمكن أن أقوله إن هذه الأغنية لم تكن موفقة بلالنسبة لى، وكنت أتمنى ان تكون أغنية جيدة على قدر مساحة صوت كل من أحمد سعد ووائل الفشنى، ولكن هذا لم يتحقق وأراها غير موفقة بالنسبة لى.