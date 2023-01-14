بمشاركة حجازي وطارق حامد.. اتحاد جدة يتعادل مع الباطن في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة الباطن واتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الأسبوع 13 من دوري روشن السعودي.

وافتتح يوسف سامي الشمري أهداف المباراة لصالح فريقه الباطن في الدقيقة 23، وتعادل عبد الرزاق حمدالله للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الباطن

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - عمر هوساوي - حمدان الشمراني

خط الوسط: طارق حامد - عوض الناشري - برونو هنريكي - رومارينهو - هيلدر كوستا

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

تشكيل الباطن لمواجهة الاتحاد

حراسة المرمى: مارت كمبانيا.

خط الدفاع: بدر ناصر ، موروسيو انطونيو، تيبولت بيري، بسام الحريجي

خط الوسط: يوسف المزريب، بيدروزا، موداسيرو سيلفو، يحي القرني، نواف السحيمي

خط الهجوم: رينزو لوبيز.