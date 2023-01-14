تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون سبور أمام باشاك شهير بالدوري التركي

أعلن عبدالله أفجي المدير الفني لنادي طرابزون سبور، تشكيل فريقه أمام باشاك شهير في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري التركي.

وشهد التشكيل، تواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في قيادة خط الهجوم أمام باشاك شهير في الدوري التركي.

وجاء تشكيل طرابزون سبور كالتالي:

أوركان - بيريز - بارتا - دينسويل - إيرين - سيوبس - بكيستاس - عبدالقادر - تريزيجيه - جوميز - دجانيني.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي باشاك شهير في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.