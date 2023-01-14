طوارئ في الإسكندرية لإزالة مياه الأمطار من الشوارع .. تعديل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

-محافظ الإسكندرية يتفقد تمركزات عربات شركة الصرف الصحي بالمنتزه

- تعديل جدول امتحانات الصف السادس بالإسكندرية

-بسبب الامطار تعطيل امتحانات الصف السادس بالاسكندرية

تفقد محافظ الإسكندرية تمركزات عربات شركة الصرف الصحي وتواجد جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع موجة الطقس السيء بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الامتحانات اليوم السبت لطلبة الصف السادس الابتدائي فقط، واستمرارها في المرحلة الإعدادية والثانوية والثانوي الفني.

وتشهد محافظة الإسكندرية حاليًا سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة وبرودة شديدة في الطقس.

وتشهد محافظة الإسكندرية انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بشكل مفاجئ، تبعها سقوط أمطار رعدية غزيرة، مع تكرار الصواعق الرعدية والبرق، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع المحافظة.

شركة الصرف الصحي



ونشرت شركة الصرف الصحي 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة- تركزت معظمها في الشوارع الرئيسية - للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، لضمان انتظام حركة المرور.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار التي أغرقت شوارع المدينة.

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، مواعيد الامتحانات الجديدة للصف السادس الابتدائي التي تم إقرارها من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، وذلك عقب قرار المحافظ بتعطيل الإمتحانات للصف السادس الابتدائي اليوم السبت 14 يناير 2023 نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المفاجئة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية فجر اليوم. وحرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وتم تعديل الجدول بحيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادتي ( الرياضيات والتربية الدينية) يوم الثلاثاء 17 يناير الجاري في تمام الثامنة صباحًـا، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادتي (اللغة العربية والدراسات ) يوم الأربعاء الموافق 18 يناير في تمام الثامنة صباحا.