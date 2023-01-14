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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى في كفر الشيخ| اعرف الأماكن والمواعيد

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

تشهد محافظة كفر الشيخ، غداً، الأحد، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى في 6 مراكز، وذلك ابتداءً من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ضمن خطة الإحلال والتجديد في شبكات الكهرباء، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

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وأوضحت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي : خليج بحري، وأبو خشبة، خان الجني وتوابعها، أرض الجمعية، والقني وبرمبال وجزء من منية المرشد، البرانية، والشاعر وتوابعها في مركز مطوبس.

كما سيتم فصل الكهرباء عن مجلس قروي العباسية بمركز الرياض، و14و15و16و17و69 المنصور بمركز الحامول، والكراكات وتوابعها بمركز بيلا، وصندلا وتوابعها والمنشة الشرقية والمنشة الغربية ومحطة مياه الشرب في مركز كفر الشيخ، ولاصفير والبحيري بمركز سيدي سالم.

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