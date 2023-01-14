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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب كليات القطاع الطبي يؤدون امتحانات الترم الأول بجامعة كفر الشيخ إلكترونياً

الاختبارات الإلكترونية
الاختبارات الإلكترونية

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، السبت، ختام الأسبوع الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022/2023 لطلاب كليات القطاع الطبي بإجمالي 17338 طالباً، بإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، نجاح أداء طلاب القطاع الطبي للاختبارات الإلكترونية بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2022/2023 ، بإجمالي  49 مقرراً فى كليات ؛ الصيدلة 5 مواد، وفي كلية طب الفم والأسنان 17 مادة، وكلية العلاج الطبيعي 9 مواد، وفي كلية الطب البيطري 10 مواد، وفي كلية التمريض 6 مواد والمعهد الفني للتمريض بواقع مادتين.

 

وأوضح د. دسوقي أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة مصمم طبقًا للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتم تزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجاً مثالياً لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.

 

يُشرف على متابعة الاختبارات العملية الدكتور عمرو أبو هانى، المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات ومهندسو مركز الاختبارات الإلكترونية؛ نوال محمد صالح، إيهاب محمد رزق، عزة حسن عبد الغفار، دينا فتحي قنديل، صفا علي عبد العظيم، روان بهاء البرهامي، عبد الله الجنبيهي.

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