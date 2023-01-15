من كواليس فيلم «واحد تاني».. أحمد مالك رفقة حلمي في أحدث ظهور

شارك الفنان أحمد مالك عدة صور جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر مالك في الصورة برفقة الفنان أحمد حلمي من كواليس فيلم “ واحد تاني”.

وعلق مالك"وانا باكل ودان حلمي في المشهد".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مالك فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور.

والفيلم من إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرچي فيلمز، وماچيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.