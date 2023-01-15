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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون قلي.. طريقة عمل البطاطس فى الفرن

طريقة عمل البطاطس
طريقة عمل البطاطس بالفرن

تقدم الشيف ياسمين عبده طريقة عمل البطاطس في الفرن بطريقة بديلة للقلي ذات مذاق عالى وبدون أضرار لعشاق البطاطس. 

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طريقة عمل البطاطس فى الفرن 


نقطع البطاطس مربعات كبيرة ونسلقها في الماء و الملح لمدة 10 دقائق بعد غليان الماء.
التوابل :
ملح
فلفل اسود 
كمون
بابريكا
ثوم بودرة
فلفل حار
2 ملاعق كبار نشا
زعتر 
نخلط جميع التوابل و نضعها على البطاطس ونقلبها جيدا."
نضع زيت الزيتون و نرصها في صفيحة فرن مدهونة بالزيت. وممكن استخدام اى زيت اخر "
ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة و نتركها حتى تتحمر ونضع عليها القليل من البقدونس قبل التقديم.

زيت الزيتون البطاطس الزيتون بطاطس البطاطس في الفرن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة ​​​​​​​health

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