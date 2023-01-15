نيبال تكشف الحصيلة الأولى لضحايا تحطم طائرة الركاب بمطار بوخارا

أعلن المتحدث باسم الجيش النيبالي، عن انتشال 16 قتيلا على الأقل، جراء تحطم طائرة الركاب صباح اليوم الأحد في مدينة بوخارا.

وكانت طائرة خطوط يتي الجوية في طريقها من العاصمة النيبالية كاتماندو إلى مدينة بوخارا وتحطمت عند هبوطها واشتعلت فيها النيران.

وتحطمت الطائرة بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط النيبال.

وأفاد المسؤول المحلي جورودوتا داكال بأن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

وقال سودارشان بارتولا المتحدث باسم يتي إيرلاينز لوكالة "فرانس برس": "كان على متنها 68 راكبًا و4 من أفراد طاقم الطائرة".

وأشار بارتولا إلى أن عملية الإنقاذ جارية، لكن لا يعرف الآن ما إذا كان هناك ناجون.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، يشارك جنود نيباليون في عملية الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة بالقرب من مطار المدينة السياحية.