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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمي وزوجته في أحدث ظهور لهما| شاهد

صدى البلد

شارك الفنان كريم فهمي، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريم فهمي رفقة زوجته دانيا في اجواء عائلية، ولاقت الصورة تفاعلاً وإعجاب جمهوره.

يذكر أنه حالة من الانتقادات الشديدة يتعرض لها أبطال وصناع فيلم أنا لحبيبي بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس بسبب البوستر الرسمي للفيلم والذي تم طرحه مؤخرا وتشابهه بشكل كبير مع بوستر فيلم the notbook. 

وتداول الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي البوستران كنوع من أنواع المقارنة، وانتقد الكثير هذا التطابق مؤكدين أن صناع فيلم أنا لحبيبي نفذوا البوستر الأجنبي بأبطال مصريين.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

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2 فبراير.. كريم فهمي ينشر البوستر الرسمي الثاني لفيلم أنا لحبيبي

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