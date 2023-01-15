بعد تغريدة وصلت إلى 8 ملايين مشاهدة.. دعوة إيلون ماسك لزيارة مصر

تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" على تغريدة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والذي نشرها يوم 12 يناير، بعد مشاهدته لمقطع فيديو لمعبد دندرة الواقع بمحافظة قنا في صعيد مصر، ويظهر المقطع سلالم بعمر ألفي عام، داخل أحد أبرز وأقدم المعابد المصرية القديمة.

وعلق قائلاً: “مصر القديمة” ملحقة بصورة إيموجي للنار.

تفاعل كبير على تغريدة ماسك

و حصدت التغريدة أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وحوالي 72 ألف إعجاب و أكثر من4000 إعادة تغريد، وعلق عدد كبير من المتابعين في مصر لهذه التغريدة، ومن بين التعليقات؛

- عالم الآثار زاهي حواس قائلاً: "أفضل دعاية للسياحة في مصر، وهي مجانية، ولم تكلف الدولة دولارا واحدا".

- علقت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والتي جددت دعوتها لماسك لزيارة مصر، وقالت في تغريدة على "تويتر": شاركنا في معرفة أسرار الحضارة المصرية لنتطلع على كثير من القصص التي لم تروَ بزيارة المتحف المصري الكبير.. ستكون تجربة متفردة واستثنائية.. مصر ترحب بك".

- علق رجل الأعمال نجيب ساويرس فاكتفى مستخدماً "إيموجي" يعبر عن سعادته بتغريدة الملياردير الأميركي.

- قال الفنان الكوميدي محمد هنيدي "تعال إلى مصر يا رجل وسأكون مرشدك الشخصي".

- أما الإعلامي شريف عامر فقال "كل شيء مازال هناك يمكنك أن تأتي للتحقق من ذلك ولدينا بعض سيارات تسلا يمكن أن تستخدمها".

- كما عقب الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "أنا لو من وزير السياحة أبعت طيارة خاصة لـ إيلون ماسك لزيارة معبد دندرة، البعض هيقول إن ماسك مش محتاج طيارة، هرد وأقول لأ.. إيلون ماسك ملياردير بس مبيحبش يصرف كتير"، وتابع "لو الراجل ده جه مصر واتمشى بس في المعبد وشاف ألوانه ونقوشاته سيكون أكبر دعاية للسياحة المصرية، مؤكدًا أن "معبد دندرة من أجمل معابد مصر وزيارة إيلون ماسك ستكون محط أنظار العالم".

- كتب المخرج عمرو عرفة تدوينة قال فيها "ومازالت".

- كما رد عضو مجلس النواب السابق محمد أبو حامد قائلا: "مرحبا بك في أم الدنيا مصر".

- أما المغردون المصريون فاتفقوا على أن تغريدة ماسك مهمة للغاية وسيكون لها دور فعّال في تنشيط السياحة، ودعوا لاستغلال المشاهدات الكبيرة التي حققها الفيديو والبدء في الترويج للموقع السياحي الرائع.

من هو ايلون ماسك؟

من الجدير بالذكر أن إيلون ماسك هو رجل اعمال كندي مؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها والمؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها أيضا، و شارك بتأسيس شركة التداول النقدي الشهيرة باي بال، الى جانب انه يشغل رئيس مجلس إدارة شركة سولار سيتي، واختارته مجلة فوربس ليكون في المرتبة 21 من ضمن قائمة أكثر الرجال نفوذا في العالم حيث تقدر ثروته نحو 320,9 مليار دولار ليكون أغنى رجل في العالم وأول شخص تتخطى ثروته 300 مليار دولار.

حملة دعاية عالمية

في هذا الصدد قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن تغريدة إيلون ماسك مالك تويتر، عن مصر بمثابة حملة دعاية عالمية لا تقدر بثمن.

وشددت نورا علي، في تصريحات صحفية، على ضرورة استغلال هيئة تنشيط السياحة المصرية لهذه الفرصة الذهبية، ودراسة إمكانية توجيه دعوة رسمية مجانية لـ"إيلون ماسك" لزيارة مصر والتعرف على حضارتها المتفردة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة إلى أن ضرورة استغلال الشخصيات العالمية المؤثرة التي تؤمن بحضارتنا وتراثنا المتفرد في الترويج الجيد للسياحة المصرية وجذب أنظار العالم إليها لتشجيعهم على السفر إلى مصر.

كما أشارت إلى أنه من غير المعقول ضياع هذه الفرصة الذهبية لعمل حملة دعاية مجانية غير مسبوقة برعاية "ماسك" حيث إنها ستكون محط أنظار العالم أجمع وستكون له ردود فعل إيجابية للغاية.

دعوة موجهة لماسك

يذكر أن غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، لشؤون السياحة، وجهت دعوة إلى "ماسك" لزيارة مصر قائلة: "قم بزيارة مصر اليوم لاستكشاف كيف يمكننا ربط استثمارات Spacex بالحضارة غير العادية".

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار، لشؤون السياحة، إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، سيوجه دعوة رسمية إلى "إيلون ماسك".