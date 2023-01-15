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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

محمد النني
محمد النني

يحل فريق آرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام، اليوم، الأحد، ، على ملعب “توتنهام هوتسبر”، في إطار منافسات الجولة 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة

تقام مباراة آرسنال وتوتنهام في تمام السادسة والنصف مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English و beIN Sports Connect.

آرسنال ضد توتنهام

يسعى فريق آرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، لاستغلال خسارة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونيتد 2-1، أمس السبت، بالفوز على توتنهام في مباراة اليوم والابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان آرسنال تعادل مع نيوكاسل بدون أهداف في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وخاض آرسنال 17 لقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز 14 مباراة، وتعادل في مواجهتين، وخسر في مناسبة وحيدة.

كما يطمح النجم المصري محمد النني في المشاركة أساسيا مع آرسنال في مباراة اليوم، بعد التألق مع الجانرز أمام أكسفورد يونايتد، في المباراة الماضية بكأس الاتحاد الإنجليزي، وتسجيله هدفا في فوز فريقه بنتيجة 3-0.

على الجانب الآخر، يستهدف فريق توتنهام، بقادة مديره الفني أنطونيو كونتي،  خطف نقاط المباراة الثلاث من آرسنال، ومواصلة مطاردة نيوكاسل على المركز الرابع.

ويحتل آرسنال صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس بـ 33 نقطة.

 

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