أمير توفيق خارج مصر.. شوبير يزف بشرى سارة عن صفقة الأهلي الجديدة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي، في طريقه نحو الإعلان عن التعاقد مع رأس حربة جديد خلال الساعات المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "هناك تكتم شديد على الصفقة قبل حسم موقف اللاعب من الانتقال إلى القلعة الحمراء وتحديد موقفه من الناحية الطبية والفنية".

وأضاف: "هناك أنباء تتردد بشأن وجود أمير توفيق خارج مصر وذلك من أجل حسم صفقة المهاجم الأجنبي في الساعات القادمة".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

