العاهل الأردني يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت

استقبل ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، بقصر بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نقل الصفدي رسالة شفوية موجهة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد حمله ولي العهد تحياته وتقديره لأخيه ملك الأردن الشقيقة وإلى أخيه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين ولي العهد في الأردن وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر المقابلة رئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ومدير مكتب ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد مازن عيسى العيسى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد عبدالرحمن البكر وسفير الأردن صقر أبوشتال.