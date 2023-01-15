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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس سامسونج.. موبايل Realme 10 الجديد بـ 4000 جنيه

ينافس سامسونج..موبايل
ينافس سامسونج..موبايل Realme 10 الجديد بـ 4000 جنيه بس

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية سلسلة Realme 10 من الهواتف الذكية في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية، وكان أحدث هاتف هو Realme 10 4G ، والذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي. 

ويأتي بمجموعة من المواصفات المميزة مقابل سعر رخيص مثل أنه يحتوي على شاشة AMOLED بمعدل تحديث هرتز ومعالج Helio G99 ويدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

 

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يبدأ بيع هاتف Realme 10 4G  بدءا من اليوم في السوق الهندي، ويبدأ سعر الهاتف لنسخة 4 + 64 جيجابايت بسعر 14 ألف روبية هندية أي ما يعادل 4400 جنيه.

 

مواصفات هاتف Realme 10 4G

 

يعمل هاتف Realme 10 4G بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G99 SoC ، مقترنا بسعة تصل إلى 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x ، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت. 

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يحتوي هاتف Realme 10 على شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ومعدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز.  

 

ويشمل هاتف Realme 10 مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر ومنفذ USB من النوع C وفتحة بطاقة microSD و دعم 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و NFC.

 

يحتوي هاتف Realme 10 4G على 3 كاميرات، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED خلفي. يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 وواجهة مستخدم Realme UI 3.0 ويقدم ميزة Always on Display (AOD).

 

يحتوي هاتف Realme 10 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن بقوة 33 وات. ويشتمل على قارئ لبصمات الأصابع على الجانب. 

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