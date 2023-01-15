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بين الناس

مياه الإسكندرية تنفذ عمليات إصلاح وإحلال خطوط المياه أثناء موجة الأمطار

صدى البلد

تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أعمال إحلال وتجديد خطين مياه الشرب بقطر 1000 ملي، من محطة المنشية والتي تغذى روافع الدخيلة والمارين أسفل خطة سكة حديد القباري مطروح، والتي تجاوز عمرها أكثر من 20 عام.

وقال جابر أنه حدث تأكل للخطين، أسفل السكة الحديد، والتي كان من الصعب إصلاحهابمكانها، وبالتالي تم سحب الخطوط واحلالها بخطوط جديدة، بالتنسيق مع السكة الحديد وشركات البترول، وتم بدء العمل بإيقاف الخط ال 1000 ملي من محطة المنشية وعزله وتم قطع الخط من الجانين وتم تركيب بلف في النصف علي التحكم في المياه.

وأكد على العمل المتواصل على مدار الساعة لتغير الخطوط القديمة بالجديدة، مشيرا أنه تم المرور علي منطقة طوسن أبو قير مساكن المستشارين ومربع المدارس، وتم التوجه الي منطقة الثروة السمكية لوجود بعض تجمعات مياه الأمطار.

يأتي ذلك في إطار جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية للتعامل مع كميات مياه الأمطار والنوات الغزيرة على مدار الأيام الماضية والمستمرة حتى الآن في محافظات الوجه البحري والإسكندرية.

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