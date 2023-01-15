الرئيس العراقي يؤكد ضرورة العمل على بناء السدود وحماية المسطحات المائية

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة العمل على بناء السدود وتحديث طرق الري وضمان حصص مائية عادلة للعراق.

وقال مكتب رئيس الجمهورية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن رشيد بحث اليوم مع وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله آخر التطورات في ملف المياه" ، مشيرا إلى أن هذا الملف ينبغي أن تكون له الأولوية في المهام من خلال العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية لحماية الموارد المائية.

وأضاف أن رئاسة الجمهورية تعمل على تشكيل مجلس أعلى للمياه يضم خبراء من الوزارات والهيئات ذات العلاقة، يأخذ على عاتقه إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه ملف المياه، مؤكدا ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق من نهري دجلة والفرات والتنسيق مع الجارتين تركيا وإيران في هذا الصدد عبر الدخول بمفاوضات جادة للوصول إلى حلول تضمن العدالة في الحصص المائية للجميع.

وشدد رشيد على ضرورة حماية المسطحات المائية من البحيرات والأهوار وصيانة السدود وإنشاء سدود أخرى للحفاظ على الموارد المائية من الضياع والاستفادة من كمية الأمطار الوفيرة نسبيا هذه السنة.

من جانبه، ثمن وزير الموارد المائية اهتمام رئيس الجمهورية بملف المياه وتوجيهاته في هذا الجانب، مستعرضا سير عمل الوزارة والخطط الموضوعة لإدارة ملف المياه في البلاد.