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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيدا للافتتاح .. محافظ قنا يتفقد التشطيبات النهائية بمكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بـ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية لمتابعة التشطيبات النهائية بمشروع مكتبة مصر العامة بـ قنا ، تمهيداً لإفتتاحها خلال الفترة المقبلة.

رافقه الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا ، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى، و خالد بهيج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، ومهندسى الشركة المنفذة للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

 

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أوضح محافظ قنا ، بأنه تم الانتهاء من جميع اعمال الكهرباء، وشبكات اطفاء الحريق ، والتكيف المركزي ، والأسقف المعلقة، والأسانسير، والأرضيات الخشبية، و الحجر الهاشمى بالحوائط الخارجية والواجهات الزجاجية، وجاري الانتهاء من أعمال " اللاندسكيب" الخارجي، بتكلفة مالية تصل إلى ٦٠ مليون جنيه.

وأضاف الداودى، بأن المكتبة سوف تساهم في نشر الوعي الثقافي والمعرفي بين المواطنين ومن بينهم الأطفال، كما أنها سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية، على غرار مكتبة الإسكندرية ، وسوف تكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم ، مما يساعد علي نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 والتى تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان. 

جدير بالذكر أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق، حيث ستضم" مكتبة رقمية– نادى لتكنولوجيا المعلومات– برامج تدريبية للكوادر الفنية– قاعات حاسب آلى".

 

المكتبة العامة بقنا

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قنا مكتبة مصر العامة التشطيبات النهائية الافتتاح قريبا نشر الوعي الثقافي

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