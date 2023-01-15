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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: زارعة 41277 شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة

أكد الشريف أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد  الحلواني؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة إضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأضاف المحافظ أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة  100 مليون شجرة  تمت زراعة 41277 شجرة (مثمرة وغير مثمرة) بنطاق الأحياء،  مشيرا إلى أنه في الأسبوع الحادى والعشرين من بداية المبادرة تم زراعة 1000 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي  ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

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ووجه الشريف رؤساء الأحياء باستمرار توفير مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء تلبية لرغبات المواطنين وزيادة زراعة الأشجار "المثمرة وغير المثمرة" وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء، وتنفيذاً لذلك تم زراعة 3000 متر نجيل بنطاق حي العجمي، وزراعة  318 نخلة بردتشارديا، بالإضافة إلى زراعة  500 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى المنتزة ثان خلال الأسبوع ال 21 مقسمة إلى 300 شجرة بازروميا بشارع النبوي المهندس، و 200 شجرة تفلة بشارعى بورسعيد والمعسكر  بأبى قير ، وذلك بالتعاون مع إدارة حدائق الحى.

وقال الشريف؛ أنه تم زراعة  440 من الأشجار "المثمرة وغير المثمرة" والشجيرات المتنوعة بنطاق حى العجمى،  مقسمة إلى 50 شجرة ريو و 80 جازانيا و 50 دورانتا ليمونى بحديقه اللوجيستى، و 110 جازانيا  بحديقة الإسكندرية للبترول، و 150  جازانيا بحديقة ميدان الشركات بوادى القمر.

وتمت زراعة  30 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة    بنطاق حى المنتزة أول داخل مدرسة محمد رجب بأرض الفضالى، كما تم  زراعة 30 من الأشجار المثمرة وغير المثمرة  بنطاق حى شرق داخل مدرسة أشرف الخوجة الرسمية لغات.

يأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة ، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

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