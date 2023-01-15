الإسكندرية .. مستقبل وطن يساهم في نزح تجمعات مياه بأحياء المحافظة

شارك حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، في أعمال نزح مياه الأمطار بأحياء المحافظة، وذلك إيمانًا بالدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة، ودعم الدولة المصرية، والتلاحم الدائم مع المواطنين ورفع المعاناة عنهم وتقديم يد المساعدة، في ظل حالة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة على مدار الأيام الماضية.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إنه وفقًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، وتكليفات المهندس أشرف رشاد الشريف، شكل الحزب بالإسكندرية غرفة عمليات موسعة لمتابعة تطورات أحوال الطقس وتأثيرها على الشارع السكندري بمختلف الأحياء.



وأضاف أن أعضاء وقيادات وشباب حزب مستقبل وطن، بمختلف الأحياء شاركوا في أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة، مطالبين المواطنين بضرورة التواصل مع غرف العمليات والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار للعمل على نزح المياه بالتعاون مع شركة الصرف الصح والمياه، وإرسال سيارات لشفط التجمعات، وكانت من أبرزها مناطق العامرية والرمل والمنتزه.

ففي العامرية، شاركت أمانة العامرية أول، تحت إشراف العمدة منصور حموده علواني، أمين القسم، في أعمال تصريف مياه الأمطار، تحت إشراف من محمد منيسي، أمين التنظيم، وصبحي الهواري، أمين مساعد التنظيم، وذلك بتوفير سيارات شفط المياه لنزح المياه من المناطق المتضررة، و وتيسير حركة المارة غربي المحافظة.

وفي أمانة المنتزه ثالث، بقيادة شحاته شاهين، أمين القسم، شارك شباب الحزب في أعمال نزح تجمعات مياه الأمطار من شوارع القسم وخاصة الأماكن الأكثر تضررًا بريف المنتزه، وذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحي.

وقامت أمانة الاسكان و المرافق بأمانة ثان المنتزة، بقيادة عمرو الاسناوي، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسحب تجمعات مياه الأمطار بمنطقة العمراوى داخل نطاق حى ثان المنتزة، وذلك تحت إشراف حسن ذوق، الأمين المساعد القائم بأعمال أمين القسم، وماجد جمال أمين التنظيم.

وحرصت أمانة رمل ثان تحت رعاية النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، على متابعة المناطق التى تراكمت بها مياة الامطار بدائرة الرمل خلال الساعات الماضية، وشاركت في نزح تجمعات المياه لتسيير الحركة للمواطنين.

و بناء على الطلبات المقدمة من المواطنين تم الدفع بسيارات شفط المياة المتراكمة بمنطقة السيوف وشارع احمد ابو سليمان لرفع وشفط المياة المتراكمة، وذلك بحضور عادل خورشيد امين دائرة رمل ثان، ورانيا عادل خورشيد أمينة الشباب، احمد حسين غريب أمين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهاء الدين محمد سليمان امين الشؤون القانونية.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.