أحمد موسي: خصومات أكثر من 30 % في معارض أهلا رمضان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن معارض أهلا رمضان تقدم سلع مخفضة تصل لأكثر من 30% علي مختلف السلع.

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هذه المعارض سيتم افتتاحها في جميع محافظات الجمهورية؛ ناصحًا المواطنين بالتوجه لمعرض أهلاً رمضان في محافظة الجيزة؛ كما وجه الشكر للمنتجين والمصنعين والمزارعين الذين يقدمون المساعدة لبلدهم مصر في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن الأرز بمعارض أهلا رمضان متاح مقابل 14.5 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن المعرض يوجد به وفرة من السلع المتميزة على رأسها الزيت؛ ولا توجد أزمة في الأرز والسكر، أو الخضار والفاكهة، مشيرًا إلى تواجد السلع والخضروات المتنوعة بكميات وفيرة.

وأكد أحمد موسى، أن هذه المعارض سيتم افتتاحها في جميع محافظات الجمهورية؛ ناصحًا المواطنين بالتوجه لمعرض أهلاً رمضان في محافظة الجيزة؛ كما وجه الشكر للمنتجين والمصنعين والمزارعين الذين يقدمون المساعدة لبلدهم مصر في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.

