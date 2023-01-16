أخبار التوك شو.. الحكومة: تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان.. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة القادمة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء معرض "أهلا رمضان" في الجيزة.





الأرز بـ15 والزيت 35 جنيها.. بشرى للمواطنين حول أسعار معارض أهلا رمضان..فيديو

أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك اقبال غير عادي على معارض “أهلا رمضان”، مشيرا إلى أن المعرض سيوفر المنتجات بأسعار مخفضة.



سلع مخفضة.. أحمد موسى ينصح المواطنين بالشراء من معارض أهلا رمضان

أثني الإعلامي أحمد موسى، على السلع الغذائية التي يتم طرحها في معارض أهلا رمضان الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في شارع فيصل، يرافقه محافظ الجيزة، ووزير التنمية المحلية، ووزير التموين.



حوض فريد.. متحدث البترول يكشف تفاصيل كشف الغاز الجديد فى مصر.. فيديو

كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن تفاصيل كشف الغاز الطبيعي الجديد الذي أعلنت عنه شركة إيني اليوم في مصر.





أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة القادمة وتكشف موعد التحسن

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة طقس، بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، خلال الساعات القادمة.



بشرى للمواطنين.. تخفيضات كبيرة بالأسعار.. الزيت بـ 25 جنيها والأرز 10.5بالمجمعات الاستهلاكية

كشف محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، تفاصيل توفير لحوم بلدي طازجة مذبوحة محليًا بـ 135 جنيهًا للكيلو، وكبدة طازجة بنفس السعر.



متحدث البترول يوضح تفاصيل الكشف الجديد للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الكشف الذى أعلنت عنه الشركة القابضة إيجاس هو إضافة جديدة لاحتياطي الغاز الطبيعي.





روح القانون..علي الأدريسي يكشف تفاصيل حمله لطفلة طالبة خلال امتحانها..فيديو

كشف الدكتور علي الأدريسي، عضو هيئة التدريس بمدينة الثقافة والعلوم، عن تفاصيل تقديمه الدعم لطالبة كانت تؤدي الإمتحان ومعها أبنتها، قائلا "أغلب الاعضاء لديهم انسانية ويعلمون روح القانون خاصة مع وجود طالبة تؤدي الإمتحان ومعها ابنتها، فكان لا بد من التدخل والعمل على حل المشكلة.



يا بخت اللي متجوزة محامي.. ياسمين عز: ضليع في اللغة وبيغازل بمصطلحات جديدة.. فيديو

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن السيدة المتزوجة من محامي يبقي مامتها داعيالها، "اللي متجوزة من محامي يبقى متجوزة من رجل له فكر متميز ودماغه توزن بلد".



اكتشاف 5 وثائق سرية جديدة في منزل الرئيس الأمريكي بايدن ..فيديو

عرضت قناة العربية تقريرا بعنوان "اكتشاف 5 وثائق سرية جديدة في منزل بايدن"، تناولت فيه واقعة الوثائق التي تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي وتم العثور عليها في منزله.



"هنا القاهرة" أكبر برنامج توك شو في المنطقة العربية على القاهرة الإخبارية

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق أكبر برنامج توك شو عربي عبر قناة القاهرة الإخبارية قريبا.