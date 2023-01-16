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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra في عمان

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

نجح تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra فى تقدي أفضل تجربة إستخدام ممكنة فى الأسواق بعالم الجهاز لوحي، حيث قررت سامسونج تزويد جهازها الرائد بكل ما يلزمه من عتاد، ليكون الأبرز باقتدار.

وصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra فى عمان سعة 128 جيجابايت 430 ريال عماني، وسعة 256 جيجابايت مقابل ريال، وسعة 512 جيجابايت بسعر 540 ريال.

جاء تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra بشاشة قياس 14.6 بوصة من نوع Super AMOLED، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، مع نوتش فى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 

يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

يقدم تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 و 12 و16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و512 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يعمل تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra بكاميرا خلفية، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثانية ultrawide دقة 6 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 
 

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 

والكاميرا الأخرى لتابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي ثنائية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، و 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

يطرح تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra بطارية قوية سعة 11200مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، ومعه قلم Stylus بمكان مخصص له أسفل الكاميرا، ولا يدعم تقنية الإتصال NFC.

يمكنك الحصول على تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra في لون واحد وهو الجرافيتي.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 
Samsung سامسونج Tab S8 Ultra عمان أندرويد

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