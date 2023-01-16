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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيئة المجتمعات العمرانية يكشف عن شروط حجز الوحدات السكنية .. فيديو

المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية

قال المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إنه من حق أي شخص يرغب في شراء وحدة سكنية ويدخلها في منظومة التمويل العقاري مع أي بنك بفائدة البنك أو بأسلوب سداد البنك، وهذا موجود في كراسة الشروطة المطروحة.

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هيئة المجتمعات العمرانية: الوحدات المطروحة جاهزة للتسليم بمجرد استكمال دفعات الحجز

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"المجتمعات العمرانية" تحدد موعد غلق باب الحجز في وحدات الإسكان


وأضاف "حسن"، خلال بث مباشر ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هيئة المجتمعات تكون دائما سباقة في الطروحات بالنسبة للوحدات أو الأراضي، وبعد الطرح الحالي سنبحث عن الوحدات المتوفرة والبدء في طرحها من جديد.

وأشار إلى أن الزوج والزوجة والأولاد القصر لديهم وحدة واحدة فقط، ولا يجوز بأن الزوج والزوجة والأولاد القصر يقدمون على أكثر من وحدة، بينما الابن كامل الأهلية الذي سنه 21 عاما من حقه يقدم باسمه على أي وحدة.

وأوضح أن أي مواطن حاصل على وحدة سكن اجتماعي أو قطعة أرض إسكان اجتماعي لا يحق له التقدم للوحدات.

هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية وحدة سكنية التمويل العقاري

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