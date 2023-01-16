هيئة المجتمعات العمرانية يكشف عن شروط حجز الوحدات السكنية .. فيديو

قال المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إنه من حق أي شخص يرغب في شراء وحدة سكنية ويدخلها في منظومة التمويل العقاري مع أي بنك بفائدة البنك أو بأسلوب سداد البنك، وهذا موجود في كراسة الشروطة المطروحة.



وأضاف "حسن"، خلال بث مباشر ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هيئة المجتمعات تكون دائما سباقة في الطروحات بالنسبة للوحدات أو الأراضي، وبعد الطرح الحالي سنبحث عن الوحدات المتوفرة والبدء في طرحها من جديد.

وأشار إلى أن الزوج والزوجة والأولاد القصر لديهم وحدة واحدة فقط، ولا يجوز بأن الزوج والزوجة والأولاد القصر يقدمون على أكثر من وحدة، بينما الابن كامل الأهلية الذي سنه 21 عاما من حقه يقدم باسمه على أي وحدة.

وأوضح أن أي مواطن حاصل على وحدة سكن اجتماعي أو قطعة أرض إسكان اجتماعي لا يحق له التقدم للوحدات.