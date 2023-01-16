تحرك عاجل من الجمهوريين بعد العثور على وثائق سرية في منزل بايدن

طلب جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، الحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.

وقال كومر الذي ينتمي للحزب الجمهوري في رسالة إلى رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض تحمل تاريخ اليوم الأحد "من دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الشعب الأمريكي مطلقا من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية".

مقارنة قضية وثائق بايدن

ويسعى الجمهوريون إلى مقارنة قضية وثائق بايدن، وبعضها يعود لفترة عمله كنائب للرئيس، مع تلك الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب الذي يواجه تحقيقا جنائيا اتحاديا في طريقة تعامله مع الوثائق السرية بعدما غادر البيت الأبيض في 2021. لكن خبراء في القانون يقولون إن هناك فوارق كبيرة بين الحالتين.

وقال كومر إنه لن يطلب الحصول على سجلات زوار مقر إقامة ترامب في مار أيه لاجو حيث تم العثور على أكثر من 100 وثيقة سرية، بعضها يحمل علامة سري للغاية، أثناء تفتيش أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي.