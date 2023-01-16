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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الملك لير.. عرض مسرحي مبهر لطلاب المدرسة المصرية اليابانية بكفر الشيخ| صور

أبطال العرض المسرحي
أبطال العرض المسرحي

شهدت المدرسة المصرية اليابانية ببيلا بمحافطة كفر الشيخ، عرضاً مسرحياً مبهراً، قدمه طلاب الصف الثالث الابتدائي، لرواية الروائي الإنجليزي وليام شكسبير «الملك لير»، وذلك تحت رعاية محمد عبد الله»، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإشراف الدكتور ولاء الدري، مدير إدارة المدرسة.

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وجاء هذا العرض المسرحي إيماناً من إدارة المدرسة بدورها في تثقيف الطفل وزيادة وعيه في جميع المجالات واستكمالاً لما بدأ العام الماضي من تبسيط الأدب العالمي للأطفال الذي شهد تقديم عرض مسرحي لرواية «هاملت».


وتعد «الملك لير» مسرحية تراجيدية لويليام شكسبير كتبت في 1605، تدور أحداث القصة في بريطانيا القديمة، حيث يقرر الملك المسن لير التخلي عن ملكه وتقسيم مملكته على بناته الثلاث، كورديليا، ريغان، وغونريل.

 

وتتمثل خطة لير في منحه أكبر مساحة من مملكته لابنته الأكثر حباً له، إلا أن غونريل وريغان، الفاسدتين والمخادعتين، تكذبان على والدهما وتعبران عن حبهما بطريقة عاطفية ساخرة ومبالغ فيها. لكن كورديليا ترفض الانخراط في لعبة لير، وترد ببساطة على أنها تحبه كابنته لا اقل ولا أكثر ردها الباهت، على الرغم من صدقها، يغضب الملك لير ويجعله يتخلى عن ابنته كورديليا تماما.

 

وتخون الشقيقتان الأكبر سناً ثقة الملك لير وتتخليان عن وعدهما لوالدهما بدعمه، وتأمران بوضعه في السجن لتأتي كوريليا من فرنسا لتحرره وهنا يدرك الملك لير حب وإخلاص ابنته كورديليا له.


جدير بالذكر أن هذا العرض المسرحي قام بتدريب الطلاب عليه، آية نبيل معلمة اللغة الإنجليزية بالمدرسة، وقامت بتصميم الديكورات، سارة شعيشع، معلمة التربية الفنية بالمدرسة.

العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
العرض المسرحي .. الملك لير
كفر الشيخ التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم الطفل اليابانية

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