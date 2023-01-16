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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار غزيرة رعدية تضرب هذه المحافظات اليوم.. والحرارة تقترب من الصفر ليلاً

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل خريطة أمطار اليوم الاثنين وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الاثنين على القاهرة ومدن الجمهورية، حيث تشهد عدة محافظات أمطار غزيرة ورعدية فيما تلامس درجات الحرارة الصغرى 0 في بعض المناطق ، إذ تسجل درجة ولحدة على مناطق سانت كاترين ودرجتين على منطقة نخل في سيناء.

انخفاض درجات الحرارة

ويشهد طقس اليوم أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد.

انخفاض درجات الحرارة

غزيرة ورعدية

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد عن خريطة أمطار اليوم ، أن يكون هناك أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار غزيرة 

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أمطار على القاهرة

وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس بارد 

وعن حالة طقس اليوم، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تضمنت نشرة حالة الطقس اليوم توقعات بنشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس 

منخفض جوي

من جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك منخفض جوي، وسحب رعدية على محافظات السلوم ومطروح وسيدي براني ، مضيفا في تصريحات تليفزيونية، أن  المنخفض الجوي سيمتد تأثيره على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، كما أن هناك توقعات بسقوط أمطار على القاهرة وستكون متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة.

منخفض جوي

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 17 11
العاصمة الإدارية 17 11
6 أكتوبر 17 11
بنهــــا 17 12
دمنهور 18 11
وادي النطرون 18 11
كفر الشيخ 17 12
المنصورة 17 11
الزقازيق 18 12
شبين الكوم 18 12
طنطا 17 11
دمياط 18 12
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 10
العريش 18 10
رفح 18 11
رأس سدر 20 10
نخل 17 2
كاترين 11 1
الطور 20 9
طابا 17 11
شرم الشيخ 21 13
الإسكندرية 17 11
العلمين الجديدة 17 12
مطروح 18 12
السلوم 17 8
سيوة 17 6
رأس غارب 21 12
الغردقة 21 11
سفاجا 21 12
مرسى علم 22 13
شلاتين 24 14
حلايب 22 15
أبو رماد 24 14
رأس حدربة 22 15
الفيوم 17 7
بني سويف 17 7
المنيا 18 6
أسيوط 18 7
سوهاج 19 7
قنا 20 9
الأقصر 20 8
أسوان 21 9
الوادي الجديد 21 6
أبوسمبل 20 8

 

امطار حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بالقاهرة والمحافظات اليوم

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