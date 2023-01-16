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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس إدارة الأهلي يحرج كولر ويرفض قراره بشأن إعارة مدافع الفريق

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي رفض رحيل أيمن أشرف لاعب الفريق الأحمر إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفضت توصية السويسري كولر بشأن رحيل أيمن أشرف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لنادي البنك الأهلي".

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وتابع:"طلبت اللجنة من مارسيل كولر الابقاء على أيمن أشرف لنهاية الموسم الحالي خاصة أن اللاعب يجيد اللعب في مركزي الدفاع والظهير الأيسر وذلك بعدما  تلقى أيمن أشرف عرضاً من البنك الأهلي للرحيل على سبيل الإعارة ولكن مجاناً بدون دفع مقابل مادي للنادي الأهلي".

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