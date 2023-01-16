أمطار وثلج وضباب.. خبير طقس سعودي يكشف موعد ذروة الحالة المطرية

توقع خبير الطقس والفلك السعودي عبدالعزيز الحصيني، أنه خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين إلى غد الثلاثاء، ستكون ذروة الحالة الممطرة العاشرة.

وأوضح الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر” أن هناك أمطارًا متفاوتة من متوسطة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من القصيم والشرقية والشمالية والجوف ومكة المكرمة ومحافظات الرياض الشمالية والغربية وجنوب المدينة المنورة وحائل تمتد للرياض.

ولفت إلى أن وجود الضباب في الصحاري يدل على تشبع الأجواء بالرطوبة ويعد دليلاً على أن السنة خصبة.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودية، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، والجوف.

كذلك من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة، فيما تكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق، كما توجد فرصة لتساقط الثلوج وتكوُّن الضباب على مرتفعات منطقة تبوك، ولا يُستبعد تكوُّن الصقيع على الحدود الشمالية والجوف في الصباح الباكر.