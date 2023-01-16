تساقط ثلوج وانتشار السيول.. السعودية تحذر من طقس اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، اليوم الإثنين، عن توقعات هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة بالإضافة إلي أمطار.

توقعت الأرصاد حدوث رياح نشطة واحتمال جريان سيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف".

ويتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من بعض مناطق المملكة، و توجد فرصة لتساقط الثلوج علي الجبال الشاهقة.

وسيتكون الضباب على مرتفعات منطقة تبوك، ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية والجوف في الصباح الباكر."

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تنبيهات جديدة بهطول أمطار متوسطة في مجملها على منطقة الرياض، بدءاً من امس.

وتشمل الحالة المطرية كلاً من: الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط- شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر.