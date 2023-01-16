الصحة: عيادات خاصة للكشف على طلاب المدارس والمراهقين

أكد الدكتور جمال الكاشف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأطفال والمراهقين بوزارة الصحة، أنه يتم تقديم خدمات لـ الفئات التى تحتاج رعاية، وذلك من خلال العيادات الخاصة.

وكشف أن الاهتمام يكون بـ الأطفال من عمر 4 سنوات لـ 18 عامًا بالمدارس، وبرنامج الشباب و المراهقين من عمر 10 سنوات لـ 24 عامًا.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأطفال، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال، أن الاهتمام بصحة الطلاب بالمدارس، و الشباب، من الأشياء التى تولى اهتمام الوزارة والدولة.

ولفت إلى أن هناك 55 منشأة تعليمية، وأكثر من 25 مليون طالب، وأن الخدمات تكون تطعيمات مدرسة، وفحص طبي شامل، و تثقيف وتوعية بشأن الأمراض المعدية.

وأشار إلى أن هناك أطباء تتواجد فى المدارس، لتقديم الخدمات، وأنه يتم عزل الطلاب التى تصاب بأمراض معدية بغرفة بالمدرسة.

وأوضح أن هذا البرنامج يكون تعاون بين وزارة الصحة و وزارة التربية والتعليم، وأن الجميع يهدف لتقديم الخدمات المميزة للطلاب.