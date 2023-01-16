شكري يؤكد على دور المؤسسات الدولية في حشد التمويل لعمل المناخ

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على دور مؤسسات التمويل الدولية في حشد تمويل عمل المناخ، بما في ذلك توفير التمويل لصندوق المناخ الأخضر (Green Climate Fund)، وتحقيق الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري، اليوم /الاثنين/، مع الوزير الدنماركي للتعاون التنموي والسياسات المناخية دان جورجنسون، وذلك على هامش المشاركة في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن الوزير شكري أعرب - خلال اللقاء - عن التقدير لإسهام الدانمارك البناء في تعزيز العمل المناخي، وهو ما تجلى في استضافتها للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ في مايو من العام الماضي، بجانب اضطلاع الوزير الدنماركي بمهام تسيير المفاوضات حول قضايا تخفيف تداعيات تغير المناخ خلال أعمال المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، الذي عقد في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي.

وحرص وزير الخارجية رئيس مؤتمر (COP27) على التنويه بما تضمنته مخرجات مؤتمر شرم الشيخ حول تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ، وخاصةً إطلاق برنامج عمل التخفيف وتأكيد نداء مؤتمر (جلاسجو) لخفض الدعم الموجه للوقود الأحفوري، والدعوة للمرة الأولى إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، معرباً عن ثقته في مواصلة الدنمارك لدورها البناء في دعم عمل المناخ.

وأشار شكري - خلال اللقاء - إلى الخبرات الدنماركية الكبيرة في مجال توليد طاقة الرياح.

من جهته.. أشاد الوزير الدنماركي بما تحقق خلال مؤتمر شرم الشيخ من نجاحات في العديد من جوانب عمل المناخ الدولي، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة التشاور والتنسيق مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ خلال العام الجاري، وصولاً إلى انعقاد مؤتمر (COP28) بدبي في نهاية العام.

أ د ه/عزم