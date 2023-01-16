نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بدار مناسبات نظارة سماديس وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة وخلال القافلة تم تقديم الخدمات الآتية :

رش وتجريع 500 رأس ماشية خلال قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

رش وتجريع 500 رأس ماشية خلال قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

رش وتجريع 500 رأس ماشية خلال قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

قطاع الصحة : بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر تم توقيع الكشف الطبي على 450 حالة مابين( أسنان - نساء - جلدية - عظام - رمد - باطنة - أطفال) مع صرف العلاج بالمجان، بالاضافة 40 حالة نظارات و 46 حالة تحاليل طبية وتم تحويل 4 حالات عمليات على نفقة الدولة.





ومن خلال السيارة المتنقلة لتنظيم الاسرة تم تقديم الخدمات الآتية( الكشف على 70 حالة مابين مشورة ووسائل تنظيم الأسرة وأشعة سونار - فحص 40 حالة اعتلال كلوى - 20 حالة تطعيم جرعة تنشيطية لفيروس كورونا).



قطاع الطب البيطري: القاء محاضرة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وعن المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز وتجميع الألبان.

كما تم رش وتجريع 400 رأس ماعز و أغنام و40 رأس جاموس و40 رأس ابقار و20 دواب.

قطاع التموين: تم توفير سيارة مواد تموينية بسعر الجملة وسيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع.

قطاع الأوقاف: عقد ندوة حول جهود الدولة في مواجهة القضية السكانية.

قطاع التضامن: مشاركة المجتمع المدنى حيث تم توزيع مواد تموينية ومواد مدرسية للأسر الأكثر احتياجا.

قطاع الكهرباء : صيانة الأعمدة والكشافات بنطاق القرية.

محو الأمية وتعليم الكبار: تم استكتاب 20 مواطن من الراغبين في استخراج شهادة محو الأمية.

قطاع النظافة: تم نشر المركبات الخاصة بقطاع النظافة وتم جمع القمامة ونقلها إلى المكان المخصص لها

ذلك إستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبيه والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.