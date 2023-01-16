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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يشارك بجلسة حوارية بأسبوع أبو ظبى للاستدامة حول تحديات العمل المناخي

وزير الخارجية
وزير الخارجية

تحدث وزير الخارجية سامح شكرى رئيس مؤتمر المناخ COP27 اليوم الاثنين فى جلسة حوارية فى أسبوع أبو ظبى للاستدامة عن أهم مخرجات مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ، وأهم تحديات العمل المناخي الدولى خلال المرحلة المقبلة.


أدارت الحوار بيكى أندرسن من شبكة CNN الإخبارية الامريكية، وشارك فيها لوران فابيوس رئيس وزراء فرنسا الأسبق ورئيس الدورة ٢١ لمؤتمر المناخ، وسايمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ورزان المبارك رائدة المناخ للدورة ٢٨ لمؤتمر المناخ.

وشارك سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الاثنين، في فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة كمتحدث رئيسي في الجلسة المخصصة لتناول مخرجات مؤتمر COP27 الذي عقد بشرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين الدوليين المعنيين بتغير المناخ.


وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري ألقى كلمة خلال الجلسة أشار فيها إلى ما يمثله أسبوع أبوظبي للاستدامة من منصة هامة لبحث التفاعلات الاقتصادية والبيئية المستدامة في المنطقة وحول العالم، منوهاً بأن نسخة العام الجاري لهذا الحدث تكتسب أهمية خاصة كونها تعقد في بداية الطريق بعد انعقاد مؤتمر COP27 وصولاً إلى الدورة المقبلة لمؤتمر المناخ COP28 المقرر عقدها بمدينة دبي نهاية العام الجاري.  

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