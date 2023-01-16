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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يواصل جولاته لتفقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

رئيس منطقة كفر الشيخ
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية


واصل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جولاته اليومية؛ لتفقد سير العمل بلجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في ثالث أيامها.

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تابع «شهاوي» سير امتحانات الشهادتين صباح اليوم، الإثنين، من داخل لجان معاهد إدارة دسوق التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان الإدارة.
 

وبدأ رئيس المنطقة جولته في الصباح الباكر؛ بزيارة مجمع لجان معهد النوايشة الابتدائي والذي يضم طلاب معاهد: النوايجة ، وباز، والجمايلة الابتدائي، والتي تقام جميعها بمعهد النوايجة الابتدائي.

كما توجه رئيس المنطقة لمتابعة سير العمل بمجمع لجان لجنة معهد النوايجة الإعدادي والتي تضم: لجنة فتيات النوايجة الإعدادي، ومعهد النوايجة الإعدادي بنين، ولجنة معهد باز الإعدادي بنين، ولجنة معهد الجمالية الإعدادي بنين، التابع لإدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية، وتقام اللجنة بمعهد النوايجة الإعدادي بنين.
 

وحرص الدكتور «شهاوي» على ضرورة التواجد مبكراً بمقر اللجان لمتابعة مدى استعداد اللجان لاستقبال الطلاب في ثالث أيام الامتحانات، متابعاً ضوابط فض مظاريف الأسئلة وتوزيعها، وحرص على الاطلاع على مضمون الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب، مشيراً إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أي شكاوى منها.
 

وخلال جولته، نوه الدكتور عبد الناصر شهاوي، على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، كما شدد على منع ظاهرة الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً تواجد الموجهين بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.
 

كما أشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية لمسئولي اللجان بوجود غرفة عمليات مُشكلة بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات والرد على أي استفسارات تخص اللجان على مدار اليوم، مشدداً على فرض الانضباط بداخل اللجان والالتزام بتطبيق تعليمات وضوابط الامتحانات التي أوصت بها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد.


يذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي اللغة العربية ورقة ثانية (المطالعة والنصوص وفنون الكتابة)، والهندسة.

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المشروعات الخدمية محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ شيخ الأزهر رئيس الإدارة المركزية الامتحانات

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