اليوم.. مواجهة ساخنة بين كفر الشيخ والحمام المطروحي في الممتاز ب

يستضيف فريق الحمام المطروحي، اليوم، الإثنين، نظيره كفر الشيخ، في مواجهة ساخنة، على ملعب مركز شباب الحمام، في تمام الثانية والنصف عصراً، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة بالدوري الممتاز ب.

ويدخل فريق كفر الشيخ اللقاء في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن دكرنس متصدر المجموعة برصيد 26 نقطة، بينما يدخل الحمام المطروحي اللقاء في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

ويسعى فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني عبد الفتاح عبد الرازق، للفوز في هذه المباراة الهامة خارج أرضه لإشعال المنافسة على صدارة المجموعة مرة أخرى مع دكرنس وبلدية المحلة وطنطا والمنصورة.

بينما يسعى فريق الحمام المطروحي، هو الآخر، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاقتناص الثلاث نقاط والدخول إلى المنطقة الدافئة في الجدول.