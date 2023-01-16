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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. مواجهة ساخنة بين كفر الشيخ والحمام المطروحي في الممتاز ب

فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ

يستضيف فريق الحمام المطروحي، اليوم، الإثنين، نظيره كفر الشيخ، في مواجهة ساخنة، على ملعب مركز شباب الحمام، في تمام الثانية والنصف عصراً، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة بالدوري الممتاز ب.

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ويدخل فريق كفر الشيخ اللقاء في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن دكرنس متصدر المجموعة برصيد 26 نقطة، بينما يدخل الحمام المطروحي اللقاء في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

ويسعى فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني عبد الفتاح عبد الرازق، للفوز في هذه المباراة الهامة خارج أرضه لإشعال المنافسة على صدارة المجموعة مرة أخرى مع دكرنس وبلدية المحلة وطنطا والمنصورة.

 

 بينما يسعى فريق الحمام المطروحي، هو الآخر، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاقتناص الثلاث نقاط والدخول إلى المنطقة الدافئة في الجدول.

الدوري الممتاز المنصورة دكرنس فريق كفر الشيخ الممتاز ب بلدية المحلة الدوري الممتاز ب المنافسة

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