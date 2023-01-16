مد أجل الحكم على حسن شاكوش في قضية ريهام سعيد إلى الغد

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم، مد أجل النطق الحكم على حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة للمذيعة ريهام سعيد من خلال صفحته على فيس بوك، لـ جلسة الغد.

بداية الأزمة بينها

وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، بث المطرب حسن شاكوش فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها.

وكانت بداية الأزمة بظهور ريهام سعيد في برنامج شيخ الحارة والجريئة، وقالت خلاله أن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة، لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير.