عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مد أجل الحكم على حسن شاكوش في قضية ريهام سعيد إلى الغد

صدى البلد

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم، مد أجل النطق الحكم على حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة للمذيعة ريهام سعيد من خلال صفحته على فيس بوك، لـ جلسة الغد.

بداية الأزمة بينها 

وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، بث المطرب حسن شاكوش فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها.

وكانت بداية الأزمة بظهور ريهام سعيد في برنامج شيخ الحارة والجريئة، وقالت خلاله أن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة، لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

الأرصاد: هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

بعد تراجعه 2.5 جنيه.. سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ننشر خطاب اتحاد الكرة لـ الأهلي بأحقية مشاركة كهربا في المباريات

موقف ثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين لوقف أجندة إسرائيل.. ماذا تقدم قمة القاهرة؟

لو معاك فلوس| التموين تنصح بشراء الذهب بعد تسجيله انخفاضا جديدا

من مَزارع | مسلحون يخطفون 50 امرأة في بوركينا فاسو

وفاة الفنانة الإيطالية جينا لولو بريجيدا عن 95 عامًا

ادعوله بالرحمة | الموت يفجع الفنان طارق صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شبيهة جورجينا صديقة رونالدو تشعل السوشيال ميديا

في عيد ميلادها.. 10 صور مبهرة لـ إطلالات ياسمين عبدالعزيز

جمال شعبان: تناول اسبرين الأطفال بدون داعٍ يعرضك للنزيف والقرح

100 جنيه ربح يومي.. قصة تطبيق جديد في مصر تثير الجدل

فيديو

تراجع الدولار واستقرار الذهب.. ماذا يحدث في الأسعار

احذروا هذه الظاهرة.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس.. تفاصيل

رد الجميل .. يطوف بوالده الحرم حامله على ظهره

أزالوا الشعر بالليزر .. قرار صارم من الزمالك بعد صور 3 لاعبين داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ