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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التخطيط" الأردنية: تلقينا 4 مليارات دولار مساعدات خلال 2022

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان إن حجم المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة من منح وقروض ميسرة، خلال العام الماضي 2022 بلغت 4 مليارات دولار، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته وتقديم الدعم والتمويل المناسب لمساعدة اللاجئين في الأردن.

وأضافت طوقان: أن المساعدات بشكل عام لها تعريفات تندرج تحت المنح، منها لدعم الموازنة العامة، ولدعم مشاريع وبرامج تنموية، إضافة إلى قروض ميسرة وهي بشروط تمويلية ميسرة جدا وليست شروط تجارية بفائدة تتراوح بالعادة من 2 إلى 4% وبفترات سداد تترواح من 30 إلى 35 سنة حسب الجهة المقرضة.

وأشارت إلى أن المساعدات الإضافية التي تأتي بسبب أزمة اللجوء السوري وتكون على شكل منح، تكون إما منح إنسانية أو منح تساعد المجتمعات المستضيفة وتكون تحت بند المساعدات التنموية".

وأوضحت أن نسبة المساعدات المخصصة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية التي جرى الالتزام بها من الجهات المانحة بلغت قرابة 30% من حجم التمويل المطلوب، وبقيمة 670 مليون دولار"، مشيرة إلى أن "الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية تراجع خلال السنوات الماضية.

وعن المساعدات الأمريكية، قالت طوقان إن الولايات المتحدة، جددت مذكرة التفاهم الرابعة، ومددتها إلى سبع سنوات، وزادت المساعدات من 1.275 مليار دولار إلى 1.450 مليار دولار، موضحة أن "جميع المساعدات والمنح تصرف برقابة الجهات المختصة، وبتدقيق ومتابعة من الجهات المانحة".

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