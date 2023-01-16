لاعب الأهلي السابق مرحبا بعودة كهربا: "هيعمل ماس كهربائي"

وجه معتز اينو لاعب نادي الأهلي المعتزل، رسالة إلي كهربا عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وغرد اينو عبر صفحته: “كهربا هيعمل ماس كهربائي مرحب برجوعك يا حوده”⁦‪ .

وبدأت أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، عندما وجه له الاتحاد الدولي عقوبة بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لنادي الزمالك، بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

وجاءت عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، عقب انتقاله بشكل غير قانوني من نادي الزمالك إلى نادي ألفيش البرتغالي، فيما اعتبره مسؤولو الزمالك هروبًا من النادي.