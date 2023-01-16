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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ساعات جوجل بيكسل تقدم تطبيقات Gmail و calendar في ساعاتها الجديدة

جوجل بيكسل
جوجل بيكسل

تحاول شركة "جوجل" عملاق تصنيع البرمجيات في العالم إصلاح وترقية ساعاتها الذكية باستمرار، في الفترة التي سبقت إطلاق جوجل بيكسل تم إصلاح العديد من تطبيقات الطرف الأول وإعادة إطلاقها مرة أخرى لتنشيط برمجيات Wear OS ، والآن تخطط   Google  لمواصلة هذا الزخم مع تطبيقات Gmail والتقويم Calendar.

وفقا لتقرير 9to5google لم يكن كلا من رسائل البريد الإلكتروني والتقويم موجودًا على النظام الأساسي في "وير أو إس" Wear OS وهو برنامج التشغيل الشبيه بعمل الأندرويد ولكن مخصص للأجهزة القابلة للارتداء، وهو ما أوضح لفترة طويلة تفضيل Google لبرمجيات الهواتف النقالة، والاعتماد على الإشعارات من الهاتف للتعامل مع الوظيفتين.

جوجل بيكسل

تغير جوجل من سياساتها وتعطي أهمية أكبر لبرمجيات الأساور القابلة للارتداء، مع الاهتمام بتجربة التقويم وتقديمها مع ساعات جوجل بيكسل من خلال تطبيق جدول الأعمال Agenda app، والذي يمكن الوصول إليه من خلال لوحة تعرض الحدث التالي أو الوجوه المتعددة للساعة حسب اختيارك، يمكنك فتح الحدث التالي لرؤية جميع التفاصيل ، ولكن التطبيق نفسه لا يعرض سوى ثلاثة أيام من مواعيدك،  وهذا بالنسبة لجوجل ليس كافيًا، تطبيق جدول الأعمال هو تطبيق لتدوين الملاحظات حسب التاريخ وهو يساعدك على تنظيم وإدارة مواعيدك، وهو مفيد بشكل خاص لمحترفي الأعمال والمستخدمين التقنيين.

جوجل بيكسل

يفتقر تطبيق الأجندة في ساعات جوجل بيكسل إلى العرض الكامل للشهر أو الأسبوع ، على الرغم من أن سامسونج Samsung توفر بالفعل جدولا كاملاً من الأسابيع على Galaxy Watch.

وعلاوة على ذلك سوف ترقي جوجل نسخة البريد الإلكتروني بالكامل في ساعاتها الذكية، حتى الآن رسائل الـ Gmail يتم التعامل معها عن طريق الإخطارات، و يمكنك الوصول إليها فقط من خلال الإشعارات الرئيسية ، وبمجرد النقر على الإشعار، لا يوجد عرض للبريد الوارد وبالتالي تعمل الشركة حاليا لتقديم تجربة أكثر اكتمالا للعميل من خلال عرض صندوق البريد على غرار ما تقدمه شركة "آبل" في ساعاتها.

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تقوم حاليا شركة  جوجل  Google باختبار نسخة كاملة من Gmail وتطبيق التقويم على نظام تشغيل Wear OS وهي التجربة التي تصفها الشركة الأمريكية بأنها ستقدم تجربة كاملة للعميل مع عدم توضيح ما إذا كان الإصدار الجديد يمكنه إنشاء حدث جديد في التقويم أو إنشاء رسائل بريد إلكتروني جديدة أم لا، وفي الوقت نفسه.

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