نظارة غريبة.. هدى المفتي تثير الجدل بظهورها اللافت | شاهد

نشرت الفنانة هدى المفتي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هدى المفتي، مرتدية بلوفر أنيقا وبسيطا باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هدى المفتي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.

كما اختارت هدر المفتي، تسريحة بسيطة ومختلفة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز .

ووضعت هدى المفتي نظارة بسيطة باللون الاسود لاكمال ظهورها.

وإليك صور هدى المفتي