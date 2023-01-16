عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من المستشار الألماني بعد استقالة وزيرة الدفاع

بيان عاجل من المستشار
بيان عاجل من المستشار الألماني بعد استقالة وزيرة الدفاع

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن لديه فكرة واضحة عن كيفية تطور الأمور بعد رحيل كريستين لامبرخت عن منصب وزيرة الدفاع، وسيتم الإعلان عن ذلك قريبًا.

وقال شولتس، في بيان تم بثه  على الهواء مباشرة على قناة Phoenix TV: “بالطبع، اليوم ليس هو اليوم لتقديم تقرير عن كيفية تطور الأحداث. لكنني أريد أن أقول إن لدي فكرة واضحة، وسيعرف هذا للجميع قريبًا، حول ما سيحدث بعد ذلك. القوات المسلحة الألمانية”.

و أشار شولتس إلى أنه يحترم قرار لامبرخت بالتنحي عن منصبها كوزيرة للدفاع.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت قررت الاستقالة من منصبها بعد سلسلة من الفضائح التي طاردتها.

ترشيح خليفة لها قريبًا.. المستشار الألماني يقبل استقالة وزيرة الدفاع

3 أسباب وراء استقالة وزيرة الدفاع الألمانية

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، إن مبادرة الاستقالة من منصب وزارة الدفاع جاءت من لامبرخت نفسها وليس من مكتب المستشار الألماني أولاف شولتس.

وحسب الصحيفة، تجري الآن مناقشة ترشيح خليفة لامبرخت.

تعرضت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، لانتقادات كبيرة بسبب الخطاب الذي ألقته وسط احتفالات ليلة رأس السنة، وتم تصويره في شوارع برلين.

شولتس المستشار الألماني لامبرخت المانيا وزيرة الدفاع الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

كهربا جاهز والأهلي خد قراره| حكاية خطاب أنهى الأزمة.. ماذا جاء به؟

بعد تراجعه 2.5 جنيه.. سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

هتاخد كيماوي بسببها.. الأطباء تحذر من حلاوة طحينية تباع بالأسواق بها سم قاتل

موضوعات متعلقة

إيطاليا تعلن القبض على أخطر زعيم للمافيا.. ورئيسة الوزراء تعلن انتصارا كبيرا

حل سحري للاستثمار.. تراجع كبير في أسعار الذهب العالمية ..تفاصيل

واقعة غريبة.. العثور على رفات شخص توفي منذ 20 عاما على سريره

عملاق الطاقة الأمريكية.. شيفرون تعلن عن اكتشاف جديد ومهم للغاز في مصر

شركة هندية تعلن عن استثمارات ضخمة في مصر

سبب صادم.. بيان عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنطقة بيلجورود

بوتين يكشف عن سياسات أوكرانيا والغرب المدمرة.. تفاصيل

ما زال حيا.. بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي الإيراني

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. إصابة رمضان صبحي والزمالك يحاول استغلال المساحات بعد طرد علي جبر

في عيد ميلادها الـ 43.. شاهد| صورة وضعت ياسمين عبدالعزيز في مأزق

الجيش الأوكراني يسحب جزءا كبيرا من قواته في زابوريجيا.. ماذا يحدث؟

البنك المركزي الليبي يكشف حقيقة اختفاء 27.18 طن من الذهب منذ عام 2011

دولة عربية تعلن ارتفاع سعر صرف عملتها أمام الدولار

ليس من خلق النبي .. رمضان عبدالمعز يحذر من الدعاء على الناس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة جورجينا.. شاهد| أجرأ إطلالات ريما العنزي المثيرة للجدل

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة على الموتوسيكل| شاهد

نظارة غريبة.. هدى المفتي تثير الجدل بظهورها اللافت | شاهد

رفقة ابنتها.. مي سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

تزوجت بدون مأذون.. هل تعاقب رحمة رياض بتهمة الزنا؟.. خدمة خاصة

عاجل| التعليم تعتذر للطلاب المصريين بالخارج.. وتصدر قرارات هامة لإنقاذ الامتحانات

أزمة بسبب زفاف عروسين من ذوي القدرات الخاصة .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

تراجع الدولار واستقرار الذهب.. ماذا يحدث في الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ