بيان عاجل من المستشار الألماني بعد استقالة وزيرة الدفاع

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن لديه فكرة واضحة عن كيفية تطور الأمور بعد رحيل كريستين لامبرخت عن منصب وزيرة الدفاع، وسيتم الإعلان عن ذلك قريبًا.

وقال شولتس، في بيان تم بثه على الهواء مباشرة على قناة Phoenix TV: “بالطبع، اليوم ليس هو اليوم لتقديم تقرير عن كيفية تطور الأحداث. لكنني أريد أن أقول إن لدي فكرة واضحة، وسيعرف هذا للجميع قريبًا، حول ما سيحدث بعد ذلك. القوات المسلحة الألمانية”.

و أشار شولتس إلى أنه يحترم قرار لامبرخت بالتنحي عن منصبها كوزيرة للدفاع.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت قررت الاستقالة من منصبها بعد سلسلة من الفضائح التي طاردتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، إن مبادرة الاستقالة من منصب وزارة الدفاع جاءت من لامبرخت نفسها وليس من مكتب المستشار الألماني أولاف شولتس.

وحسب الصحيفة، تجري الآن مناقشة ترشيح خليفة لامبرخت.

تعرضت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، لانتقادات كبيرة بسبب الخطاب الذي ألقته وسط احتفالات ليلة رأس السنة، وتم تصويره في شوارع برلين.