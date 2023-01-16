أشواط إضافية.. التعادل الإيجابي 1-1 يحسم الوقت الأصلي بين الزمالك وبيراميدز

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

تفاصيل المباراة..

سجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة بعد تمرير زيزو من ركنية رائعة بالجبهة اليسرى لفريق بيراميدز.

وقبل الهدف طالب لاعبي الزمالك من حكم المباراة احتساب ركلة جزاء بعد ملامسة الكرة يد أحمد سامي مدافع بيراميدز داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحتسب الحكم خطأ.

وتوغل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك بين لاعبي بيراميدز في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ومر من علي جبر مدافع بيراميدز واعترضه جبر بخطأ في قانون الكرة يحتسب طرد، وهذا ما فعله الحكم.

وفي تغيير مبكر لفريق بيراميدز خرج عبد الله السعيد في الدقيقة 14 من عمر المباراة لضبط الملعب بعد طرد علي جبر وإستكمال المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

وتعرض رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لإصابة بدت خطيرة بسبب الآهات التي أصدرها، واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي الخاص بفريقه وخرج صبحي ولكن لم يستدع الامر أكثر من ثواني حتى عاد للملعب مرة أخرى واستكمل المباراة.

انقذ محمد عواد حارس مرمى الزمالك فريقه من هدف مؤكد، سدد وليد الكارتي صاروخية من مسافة بعيدة ولكن أوقفها عواد وابعدها عن مرماه.

سجل وليد الكارتي لاعب بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 55 من عمر المباراة عن طريق متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء لتمريرة خدع بها رمضان صبحي جميع لاعبي الزمالك.

وبهذا التعادل ينتقل الفريقين للوقت الإضافي المكون من شوطين كل شوط 15 دقيقة لحسم المتأهل للدور النهائي من بطولة كأس مصر.

ويضم تشكيل الزمالك

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حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.



وجاء التشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

الهجوم: فخري لاكاي

البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - عبد الله مجدي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - هشام محمد - إسلام عيسى - محمود صابر

