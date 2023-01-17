قبل انطلاقه| برلمانيون: إجراء الحوار الوطني مكسب حقيقي للحياة السياسية وسماع كل الآراء حول القضايا المطروحة.. ونائب: يأتي بتوقيت مهم في ظل أزمة عالمية

برلمانية: انطلاق جلسات الحوار الوطني خلال أيام مكسب كبير للحياة السياسية والحزبية

برلماني: الحوار الوطني بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي

وكيل طاقة النواب:أطالب القوى السياسية بالتكاتف للخروج بتوصيات جادة من الحوار الوطني

عبر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن امتنانهم للقيادة السياسية في إطلاق الحوار الوطني الذي يعد فرصة ذهبية لتطوير شكل الحياة السياسية في مصر، فضلا عن النهوض بمختلف المجالات من خلال وضع خارطة أهداف تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

بداية، قالت النائبة ولاء التمامي،عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما تحقق لمصر، من جراء الحوار الوطني كثير للغاية، ولا تزال ثماره في الطريق، بعد انتهاء جلسات الحوار والتي من المقرر أن تبدأ الفترة المقبلة، بعد انتهاء عمل مجلس الأمناء.



ولفتت التمامى، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى دور الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة في إحداث نقلة في الحياة السياسية، وجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في الانطلاق بجلسات الحوار الوطني فعليا خلال أيام، بعد الاستقرار على كافة القضايا والمحاور.



ونوهت عضو مجلس النواب، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية بالحوار الوطني، قائلة: إنها بداية تحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على اوسع نطاق وبتوجيهات الرئيس السيسي.

وشددت التمامى، على العديد من القضايا الهامة التي سيقترب منها الحوار الوطني في الجلسات القادمة رغم سخونتها، ومنها قانون المجالس الشعبية المحلية "الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي"، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية، وقواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب وغيرها من القضايا السياسية.

واختتمت أن انطلاق جلسات الحوار الوطني الشاملة قريبًا مكسب حقيقي للحياة السياسية والحزبية والاقتصادية بالوطن والفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي.

ومن جانبه، قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مجلس أمناء الحوار الوطني بذل خلال الفترة الماضية مجهودات كبيرة خلال اجتماعاته المتتالية، لتحديد كافة المحاور والقضايا المقرر مناقشتها داخل اللجان الفرعية بالمحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي ، وذلك من أجل الوصول إلي افكار مختلفة وروئ لكافة القضايا .

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له مساء اليوم الاثنين، أن الحوار الوطني يعمل علي سماع كافة الآراء والأفكار الجادة حول كافة القضايا التي تعد اولويات في العمل الوطني، لإيجاد افضل الحلول المناسبة وإمكانية تطبيقها علي أرض الواقع ، مشيرا إلي أن القضايا التي حددها مجلس الامناء في كل لجنة تعبر عن حالة التوافق داخل مجلس الامناء وكذلك مختلف القوى السياسية حول تلك القضايا.

وأفاد وكيل طاقة النواب ، أن هناك بارقة أمل تطل علينا من خلال تحديد القضايا التي وضعتها امانة الحوار الوطني، قائلا: نرحب وندعم بشدة الأفكار والقضايا التي تم تحديدها وأطالب كافة القوى السياسية بالتكاتف من اجل الخروج بتوصيات جادة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وأشار الجبلاوي الى أن العالم ينظر إلينا بتقدير واحترام وخاصة بعد كم المبادرات التي دعمتها القيادة السياسية ومنها مبادرة حياة كريمة ولجنة العفو الرئاسي والتي كانت بداية الخطوة الاساسية لبدء الحوار الوطني .

وفي سياق متصل أكد النائب محمد عريبي عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن في يالغربية، أن انطلاق الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة يأتي في توقيت هام في ظل ظروف أزمة اقتصادية عالمية، وهنا تظهر أهمية الحوار الوطني في فتح الباب أمام فئات وشرائح المجتمع لمائدة حوار موسعة مليئة بالأفكار والرؤى المختلفة لتقديم حلول لمشكلات المجتمع.

وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن، في بيان له، إلى أن الحوار الوطني له دور كبير في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن جهود مجلس أمناء الحوار الوطني في الانطلاق تبشر بحوار مثمر قائم على لوائح وقواعد تنظيمية تضمن سير عمله بنجاح، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة داخل المجتمع بما فيها المؤيدين والمعارضين، بما يعطي للحوار مصداقية لدى الرأي العام.

وأكد أن الحوار الوطني هو بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج الى مزيد من تضافر الجهود معا من أجل تقليل التأثر بالتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت بالاقتصاد العالمي .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعوة للحوار الوطني جاءت لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر، بين مؤسسات الدولة، وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.