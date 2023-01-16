الأهرام للدراسات: الحوار الوطني سيلعب دورا كبيرًا لإعادة تعريف السياسة في مصر

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني سيخدم فكرة السياسة في مصر من خلال 3 محاور أو مسارات مهمة، مثل المعنى المباشر للسياسة سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو الأحزاب السياسية أو التمثيل السياسي أو المحليات.

وأوضح فرحات خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري بقناة اكسترا نيوز،:" الحوار الوطني سيلعب دورا كبيرًا في إعادة تعريف مفهوم السياسة في مصر، مشيرًا إلى أن العمل السياسي لم يعد مفهوما تقليديا، وبخاصة أنه جرى اختزاله بطريقة معينة أضرت بعملية التطور في مصر.



وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني عندما يأخذ دفعة وتوافق بين كل الأطراف حول ماهية الرؤية وأولويات العمل في هذه القضايا، سيكون الحوار الوطني قد خدم فكرة السياسة والعمل السياسي في مصر، وبخاصة أن هناك توافق بشأن أنّ القضايا السياسية ليست موضوع خلاف كبير، وهو ما اتضح من مؤشرات كثيرة، منها حجم النقاش الذي استغرقته القضايا السياسية كان أقل من قضايا المحورين الاقتصادي والاجتماعي.